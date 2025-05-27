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В Петербурге планируется создание центра по развитию морской робототехники

Инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» будет располагаться на территории Пушкинского района с планируемым присоединением территории Приморской учебно-научной базы СПбГМТУ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Центр по развитию морской робототехники планируется создать в ИНТЦ «Невская дельта» в Петербурге, сообщил ТАСС Начальник управления промышленных проектов СПбГМТУ Денис Морозов.

«В результате сотрудничества СПбГМТУ и СПбГУ по синхронизации проектов создания инновационных научно-технологических центров в ИНТЦ “Невская дельта” на территории “Приморская долина”, планируется создать Центр по развитию морской робототехники», — сказал он.

Согласно презентации, показанной на конференции «Подводно-технические работы: инновации, технологии, безопасность», в составе будущего Центра будут административно-учебный комплекс, комплекс управления системами полигона, комплекс тестирования подводных операций, испытательный комплекс, лабораторный корпус и морской натурный полигон (полигон для испытаний на воде и под водой).

Инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» будет располагаться на территории Пушкинского района Петербурга с планируемым присоединением территории Приморской учебно-научной базы СПбГМТУ («Приморская долина») в Приморском городском поселении Ленинградской области.

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, до конца этого года будет запущен процесс приема резидентов в ИНТЦ. В течение десяти лет компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, НДС. Кроме того, для резидентов будут снижены ставки по страховым взносам с 30 до 15%, а также будут возмещаться затраты на уплату таможенных платежей и НДС на ввозимые неподакцизные товары.

На территории ИНТЦ «Невская дельта» появятся также научно-производственные объекты, на базе которых будут вестись разработки в области экологии, энергетики и нефтегазовых технологий, сельского хозяйства иагротехнологий, медицинских технологий и фармацевтики, цифровизации и цифрового моделирования, биотехнологий и генетики, приборостроения, морской робототехникии искусственного интеллекта создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем.