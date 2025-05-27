В Петербурге планируется создание центра по развитию морской робототехники

По данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, до конца этого года будет запущен процесс приема резидентов в ИНТЦ. В течение десяти лет компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль, имущество, НДС. Кроме того, для резидентов будут снижены ставки по страховым взносам с 30 до 15%, а также будут возмещаться затраты на уплату таможенных платежей и НДС на ввозимые неподакцизные товары.