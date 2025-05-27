В Ливерпуле количество пострадавших после массового ДТП увеличилось до 50

В параде принимали участие около 100 тыс. фанатов. За несколько минут до ДТП центр Ливерпуля, где все произошло, был заполонен людьми. Более того, по улице проехал автобус с футболистами всего за 20 минут до инцидента. Журналисты разных изданий, которые присутствовали на параде, утверждают, что до инцидента на улицах уже было много полицейских. Сразу после произошедшего их стало еще больше.