Маршрутки Т-40 и Т-57 прекратили работу в Нижнем Новгороде с 25 мая

Вместо них начали курсировать новые маршруты № 13 и № 78, которые повторяют прежние пути следования, чтобы сохранить привычные транспортные связи для жителей города. Переименование потребовалось потому, что в городе уже существуют муниципальные автобусы № 40 и № 57.