Маршрутки Т-40 и Т-57 прекратили работу в Нижнем Новгороде с 25 мая

Автобусные маршруты Т-40 и Т-57 прекратили свою работу в Нижнем Новгороде с 25 мая. Об этом сообщает ЦРТС.
Вместо них начали курсировать новые маршруты № 13 и № 78, которые повторяют прежние пути следования, чтобы сохранить привычные транспортные связи для жителей города. Переименование потребовалось потому, что в городе уже существуют муниципальные автобусы № 40 и № 57.
Маршрут № 78 заменил Т-57, он обслуживается компанией ООО «Транс-НН». Новый маршрут № 13 пришёл на смену Т-40 и работает под управлением ООО «Мещерякова и компания».
Из-за технических проблем часть автобусов на новых маршрутах пока не отображается в навигационных системах, но специалисты уже работают над решением этой проблемы.
Ранее сообщалось, что уникальный трехсекционный трамвай вернули на маршруты № 6 и № 7 в Нижнем Новгороде.