Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с присвоением национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии имени его основателя, директора, а ныне президента — академика Ивана Ивановича Дедова. Крупный учёный, врач, талантливый организатор здравоохранения, он внёс выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в нашей стране, современной высокотехнологичной медицины в целом», — говорится в телеграмме.