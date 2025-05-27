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Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы

Путин: академик Дедов внес большой вклад в развитие эндокринологической службы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава России отметил, что Иван Дедов внес выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в России.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас с присвоением национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии имени его основателя, директора, а ныне президента — академика Ивана Ивановича Дедова. Крупный учёный, врач, талантливый организатор здравоохранения, он внёс выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в нашей стране, современной высокотехнологичной медицины в целом», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что именно Иван Дедов собрал и вдохновил уникальную команду единомышленников, которые вписали яркие страницы в историю центра, принесли ему поистине мировую славу.

«Желаю Ивану Ивановичу Дедову и его коллегам доброго здоровья и успехов в благородном, милосердном труде», — добавил Путин.