Путин оценил вклад академика Дедова в развитие эндокринологической службы

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава России отметил, что Иван Дедов внес выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в России.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с присвоением национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии имени его основателя, директора, а ныне президента — академика Ивана Ивановича Дедова. Крупный учёный, врач, талантливый организатор здравоохранения, он внёс выдающийся вклад в развитие многоотраслевой эндокринологической службы в нашей стране, современной высокотехнологичной медицины в целом», — говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что именно Иван Дедов собрал и вдохновил уникальную команду единомышленников, которые вписали яркие страницы в историю центра, принесли ему поистине мировую славу.
«Желаю Ивану Ивановичу Дедову и его коллегам доброго здоровья и успехов в благородном, милосердном труде», — добавил Путин.