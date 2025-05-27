Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии

Базовый счет не нужен тем, кому выплаты приходят на почту, а это инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности, белорусы старше 70 лет, люди с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше). Не надо идти в банк для оформления базового счета также родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающим пособие по уходу, а также получателям пособий на детей через работу или место учебы. Кроме того, базовый счет не нужен работающим родителям, кому пособие перечисляется на зарплатную карту.