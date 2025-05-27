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Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии

Минтруда и соцзащиты Беларуси разъяснило, кому не надо идти в банк до 20 июня и открывать базовый счет для получения пенсий и пособий.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда и соцзащиты Беларуси разъяснило, кому не надо до 20 июня 2025 открывать базовый счет в банке для получения пенсий и пособий.

Базовый счет не нужен тем, кому выплаты приходят на почту, а это инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности, белорусы старше 70 лет, люди с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше). Не надо идти в банк для оформления базового счета также родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающим пособие по уходу, а также получателям пособий на детей через работу или место учебы. Кроме того, базовый счет не нужен работающим родителям, кому пособие перечисляется на зарплатную карту.

Новая банковская карта не нужна иностранцам с разрешением на временное проживание, им выплаты перечисляют на обычный расчетный счет. Базовый счет нет необходимости открывать и получателям пособий на погребение.

Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен.

Мы писали, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.