Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии

Минтруда и соцзащиты Беларуси разъяснило, кому не надо до 20 июня 2025 открывать базовый счет в банке для получения пенсий и пособий.
Базовый счет не нужен тем, кому выплаты приходят на почту, а это инвалиды, пенсионеры, проживающие в сельской местности, белорусы старше 70 лет, люди с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше). Не надо идти в банк для оформления базового счета также родителям, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающим пособие по уходу, а также получателям пособий на детей через работу или место учебы. Кроме того, базовый счет не нужен работающим родителям, кому пособие перечисляется на зарплатную карту.
Новая банковская карта не нужна иностранцам с разрешением на временное проживание, им выплаты перечисляют на обычный расчетный счет. Базовый счет нет необходимости открывать и получателям пособий на погребение.
Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен.
Мы писали, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.