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Жителя Перми обвиняют в обороте контрафактной табачной продукции на 11 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Перми. Его обвиняют в приобретении, хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенном в крупном размере, а также незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Как полагает следствие, фигурант хранил в гаражном боксе в Свердловском районе Перми немаркированную табачную продукцию (сигареты) с целью их сбыта, при этом незаконно используя чужие товарные знаки производителей сигарет, имеющих общероссийскую и мировую известность. В результате правообладателям товарных знаков причинен крупный ущерб — на общую сумму более 6 млн рублей.

Уголовное дело расследовала следственная часть ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю.

Рассматривать уголовное дело будет Свердловский районный суд г. Перми.