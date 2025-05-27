Жителя Перми обвиняют в обороте контрафактной табачной продукции на 11 млн рублей

Как полагает следствие, фигурант хранил в гаражном боксе в Свердловском районе Перми немаркированную табачную продукцию (сигареты) с целью их сбыта, при этом незаконно используя чужие товарные знаки производителей сигарет, имеющих общероссийскую и мировую известность. В результате правообладателям товарных знаков причинен крупный ущерб — на общую сумму более 6 млн рублей.