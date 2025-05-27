В Самаре сменился главврач областной психбольницы с М. Шейфера на С. Царева

В Самаре сменилось руководство Самарской областной клинической больницы. Информация об этом опубликована на портале учреждения.
Главный врач Михаил Шейфер был главой клиники с 2001 года. Его сменил на посту врач Сергей Царев.
Царев имеет 25 лет опыта работы в здравоохранении. Является кандидатом наук. Выпускник СамГМУ.
Ранее врач занимал должность руководителя Чапаевского наркологического диспансера.
Региональная психиатрическая больница расположена на улице Нагорная, 78.
История Самарской психиатрической больницы началась еще в 1888 году. Именно тогда ее открыли после просьбы на съезде земских врачей.
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