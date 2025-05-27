Дождь и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 28 и 29 мая

В Иркутске будет облачно с дождем, днем +7…+9 градусов. Ночью похолодает до +2…+4. Также в это время ветер достигнет 21 метра в секунду. Сильнее будет дуть на Байкале, там порывы до 25−35 м/с. Температура воздуха как и в городе. Из-за сильных осадков возможен обрыв линий связей, отключение света и пожары.