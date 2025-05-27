Дождь и мокрый снег ожидаются в Иркутской области 28 и 29 мая

В Иркутской области 28 и 29 мая ожидается ухудшение погоды. В северо-восточных районах возможен дождь и мокрый снег. По сообщению Иркутского УГМС и МЧС России, местами по области будут заморозки до 0…-5 градусов и ветер до 22 метров в секунду.
— В горах Восточного Саяна, в центральных, южных, верхнеленских, Усть-Кутском, Киренском районах умеренные, местами сильные осадки. Ветер северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 17−22 м/с. Температура ночью 2−7 градусов выше нуля. Днем +6…+11. В северо-восточных районах ночью до +13, днем до 20 градусов, — уточняют в пресс-службе МЧС России по региону.
В Иркутске будет облачно с дождем, днем +7…+9 градусов. Ночью похолодает до +2…+4. Также в это время ветер достигнет 21 метра в секунду. Сильнее будет дуть на Байкале, там порывы до 25−35 м/с. Температура воздуха как и в городе. Из-за сильных осадков возможен обрыв линий связей, отключение света и пожары.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области введен пожароопасный сезон.