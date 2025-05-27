Контрафактные ловушки для насекомых изъяли у бизнесмена в Ростовской области

В Роспотребнадзоре напоминают, что контрафакт — это любая новая продукция, созданная с нарушением авторских прав. Уберечься от покупки фальшивки, похожей на товар известного бренда, поможет внимательность — покупатели имеют право требовать у продавца документы, подтверждающие разрешение на продажу товара.