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Контрафактные ловушки для насекомых изъяли у бизнесмена в Ростовской области

В Ростовской области предпринимателя поймали с контрафактными ловушками для насекомых.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону обнаружили партию ловушек для насекомых, незаконно маркированных товарным знаком одного из предприятий. Контрафакт был изъят из оборота, рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Провести внеплановую проверку попросили представители компании, заметившие свой знак на чужом товаре. Оказалось, махинациями занимался индивидуальный предприниматель, у него изъяли семь ловушек. После этого в отношении предпринимателя завели административное дело (ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ).

В Роспотребнадзоре напоминают, что контрафакт — это любая новая продукция, созданная с нарушением авторских прав. Уберечься от покупки фальшивки, похожей на товар известного бренда, поможет внимательность — покупатели имеют право требовать у продавца документы, подтверждающие разрешение на продажу товара.

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