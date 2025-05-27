Стоимость строительства аэропорта в Иркутске оценили в 70 миллиардов

Стала известна предварительная стоимость строительства аэропорта Иркутск — Новый на площадке «Ключевая». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, на это может уйти более 70 миллиардов рублей.
— Однако окончательная сумма станет известна только после разработки проектной документации. Ее подготовка запланирована на 2027 год, — добавили в пресс-службе.
Именно поэтому на данном этапе называть конкретные цифры преждевременно. Как только проектная документация будет готова, станут понятны и точные расчеты.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области стартовала масштабная реконструкция пяти дорожных объектов.