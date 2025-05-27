Центральные улицы Хабаровска перекроют для всех видов транспорта 31 мая

В связи с этим с 13:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на улицах в центре города. Основной участок, где будут действовать ограничения, — улица Муравьёва-Амурского (от улицы Дзержинского до улицы Шевченко) и пересекающие улицы. Об этом сообщает мэрия города.