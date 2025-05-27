Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральные улицы Хабаровска перекроют для всех видов транспорта 31 мая

В Хабаровске пройдет арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».

Мероприятие состоится 31 мая.

В связи с этим с 13:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на улицах в центре города. Основной участок, где будут действовать ограничения, — улица Муравьёва-Амурского (от улицы Дзержинского до улицы Шевченко) и пересекающие улицы. Об этом сообщает мэрия города.

Изменения в маршрутах общественного транспорта:

  • Троллейбусы № 1 и 4: в сторону центра — по улицам Синельникова, Ким Ю Чена на улицу Московскую, обратно — с левым поворотом на улицу Карла Маркса.
  • Автобус № 1Л: с улицы Ленина через улицу Волочаевскую и Амурский бульвар до улицы Комсомольской.
  • Автобус № 1С: с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару и улице Дзержинского на улицу Ленина.
  • Автобус № 8: в направлении центра — с улицы Калинина по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую.
  • Автобус № 10: от Автовокзала по улице Серышева, затем по улице Дзержинского на улицу Ленина.
  • Автобусы № 14, 19 и 82: в центр — с улицы Муравьёва-Амурского по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару и Пушкина на улицу Карла Маркса.
  • Автобусы № 17 и 49: из центра с улицы Калинина по улицам Серышева, Дзержинского и Муравьёва-Амурского на улицу Волочаевскую.
  • Автобус № 23: в центр — с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина.
  • Автобус № 29К: по улице Волочаевской до Амурского бульвара.

Хабаровчан просят планировать поездки заранее.