Центральные улицы Хабаровска перекроют для всех видов транспорта 31 мая

Мероприятие состоится 31 мая.
В связи с этим с 13:00 до 20:00 будет ограничено движение всех видов транспорта на улицах в центре города. Основной участок, где будут действовать ограничения, — улица Муравьёва-Амурского (от улицы Дзержинского до улицы Шевченко) и пересекающие улицы. Об этом сообщает мэрия города.
Изменения в маршрутах общественного транспорта:
- Троллейбусы № 1 и 4: в сторону центра — по улицам Синельникова, Ким Ю Чена на улицу Московскую, обратно — с левым поворотом на улицу Карла Маркса.
- Автобус № 1Л: с улицы Ленина через улицу Волочаевскую и Амурский бульвар до улицы Комсомольской.
- Автобус № 1С: с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару и улице Дзержинского на улицу Ленина.
- Автобус № 8: в направлении центра — с улицы Калинина по улицам Серышева, Дзержинского, Ленина на улицу Волочаевскую.
- Автобус № 10: от Автовокзала по улице Серышева, затем по улице Дзержинского на улицу Ленина.
- Автобусы № 14, 19 и 82: в центр — с улицы Муравьёва-Амурского по улицам Волочаевской, Амурскому бульвару и Пушкина на улицу Карла Маркса.
- Автобусы № 17 и 49: из центра с улицы Калинина по улицам Серышева, Дзержинского и Муравьёва-Амурского на улицу Волочаевскую.
- Автобус № 23: в центр — с улицы Серышева по улице Дзержинского на улицу Ленина.
- Автобус № 29К: по улице Волочаевской до Амурского бульвара.
Хабаровчан просят планировать поездки заранее.