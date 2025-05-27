Экс-игрок сборной России В. Пономарев: С. Игнашевич подошел бы «Крыльям Советов»

«Осинькин — довольно неплохой специалист. Достаточно долго возглавлял команду. “Крылья” при нем показывали неплохую игру. Но, видимо, хотят чуть более высоких достижений. Надо учесть, что Самара — город футбольный. У болельщиков спрос большой по результату», — заявил экс-футболист сборной Владимир Пономарев.