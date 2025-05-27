Экс-игрок сборной России В. Пономарев: С. Игнашевич подошел бы «Крыльям Советов»

Бывший футболист национальной команды считает, что с таким наставником волжане могут подняться в турнирной таблице.
Недавно «зелено-бело-синие» попрощались с Игорем Осинькиным. Он работал в клубе с июля 2020 года. Выходили из Первого дивизиона в РПЛ, добирались до финала Кубка России в сезоне 2020−2021.
В прошедшем чемпионате «Крылышки» заняли десятое место с 31 очком, восемью победами, семью ничейными встречами и 15 поражениями. Плюс забили 36 голов и пропустили 51.
«Осинькин — довольно неплохой специалист. Достаточно долго возглавлял команду. “Крылья” при нем показывали неплохую игру. Но, видимо, хотят чуть более высоких достижений. Надо учесть, что Самара — город футбольный. У болельщиков спрос большой по результату», — заявил экс-футболист сборной Владимир Пономарев.
В разговоре с «Матч ТВ» объяснил, почему «КС» может подойти экс-наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич:
«Он молодой, но очень квалифицированный специалист, умеет ставить игру. Уверен, что с ним “Крылья Советов” поднялись бы в таблице. Это хороший вариант».
Ранее стало известно, что самарцы и тольяттинский «Акрон» заняли 14-е и 12-е места по ожидаемым голам в последнем туре РПЛ.
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