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Работающих пенсионеров в Беларуси стало на 6% больше

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси продолжают трудиться более 470 тыс. человек, достигших пенсионного возраста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, ссылаясь на данные на 1 мая 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число работающих пенсионеров в стране увеличилось на 6%.

«Женщин среди них почти в три раза больше, чем мужчин, — отметили в ведомстве. — В основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы в первую фазу заслуженного отдыха, то есть в 5−10 лет после назначения пенсии. В среднем продолжительность работы на пенсии составляет около пяти лет. Речь идет не только о неполной, но и о полной занятости».

Больше всего пенсионеров, по данным Минтруда, занято в сферах науки, образования, здравоохранения, социального обслуживания и промышленности.