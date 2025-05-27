Работающих пенсионеров в Беларуси стало на 6% больше

«Женщин среди них почти в три раза больше, чем мужчин, — отметили в ведомстве. — В основном вносят вклад в экономику и одновременно пополняют свой кошелек белорусы в первую фазу заслуженного отдыха, то есть в 5−10 лет после назначения пенсии. В среднем продолжительность работы на пенсии составляет около пяти лет. Речь идет не только о неполной, но и о полной занятости».