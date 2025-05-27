Поступление детей участников СВО в вузы и колледжи в 2025 году

Дети военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, имеют привилегии при обучении в вузах и колледжах. Это важная мера поддержки семей участников СВО: в тексте подробно объясняем, что это за льготы, кому они положены и как их получить в 2025 году.