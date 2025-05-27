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Поступление детей участников СВО в вузы и колледжи в 2025 году

После окончания школы вопрос продолжения образования становится актуальным для многих семей выпускников. И дети участников СВО имеют льготы при поступлении в вузы и колледжи в 2025 году.

Василий Бахолдин
Автор Новости Mail
Участник СВО.
Источник: РИА "Новости"

Дети военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, имеют привилегии при обучении в вузах и колледжах. Это важная мера поддержки семей участников СВО: в тексте подробно объясняем, что это за льготы, кому они положены и как их получить в 2025 году.

Льготы для детей участников СВО при поступлении

Назовем основные преимущества, на которые могут рассчитывать дети участников специальной военной операции.

Право на поступление без вступительных испытаний

Возможность поступить в вуз без экзаменов имеют дети погибших или тяжело раненных участников СВО. Льгота также распространяется на детей военнослужащих, удостоенных звания Героя России, и на кавалеров трех орденов Мужества.

Право на поступление без вступительных экзаменов не учитывается в случае с некоторыми творческими направлениями обучения.

Бесплатное обучение

В мае 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий детям военнослужащих право на льготный прием в вузы. Выпускник школы соответствующей категории может поступить на программы бакалавриата и специалитета за счет федерального бюджета, но только в случае успешного прохождения вступительных экзаменов.

Для реализации преимущества студентам необходимо подать заявление и подтвердить статус ребенка военнослужащего-участника СВО соответствующими документами (контракт, удостоверение ветерана).

Преимущественное право при равных баллах

При поступлении по общему конкурсу дети участников СВО получают приоритетное место в очереди, если их итоговые оценки совпадают с оценками других абитуриентов.

Правило приоритета действует не только при поступлении, но и при дальнейшем обучении. Например, если возникает необходимость распределения академических ресурсов или мест в общежитии.

Дополнительные преференции

Помимо указанных льгот существуют и другие меры поддержки студентов из семей участников СВО. Дети военных имеют преимущественное право на заселение в общежитие, они также могут воспользоваться специальной помощью в учебе и получать психологическое сопровождение. Такие студенты имеют право на материальную помощь и различные дополнительные выплаты.

Кто имеет право на льготное поступление

Преимущества при поступлении в вузы и колледжи есть у детей участников СВО, включая военнослужащих, сотрудников силовых структур, находившихся в зоне проведения операции, и гражданских лиц, выполнявших поставленные правительством задачи.

Важно отметить, что преференции распространяются только на официально признанных детей. Получить льготу возможно только при наличии подтверждающих документов, удостоверяющих участие родителя в боевых действиях.

Сколько бюджетных мест выделено для детей участников СВО

Федеральным законом установлено, что каждый российский вуз обязан выделять бюджетные места для приема детей военнослужащих, работающих в зоне СВО — минимум 10% от общего числа бюджетных мест по всем направлениям подготовки и уровням образования.

Эта норма обязательна для государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего профессионального образования.

Какие документы нужны для льготного поступления в вуз или колледж

Список необходимых документов для ребенка участника СВО включает в себя:

  • заявление установленного образца;
  • копию свидетельства о рождении;
  • удостоверение личности (например, паспорт);
  • документ о полученном образовании — школьный аттестат, диплом колледжа или другого вуза;
  • СНИЛС;
  • документ, подтверждающий участие родителя в специальной военной операции (это может быть, например, контракт или удостоверение ветерана);
  • медицинская справка установленного образца — единая для всех поступающих, обычно это справка 086у;
  • результаты государственного экзамена (ЕГЭ).

Важно отметить, что некоторые вузы могут требовать дополнительные документы, поэтому полный список нужно заранее уточнить в приемной комиссии университета. Отсутствие нужной бумаги может привести к отказу в предоставлении льготного права.

Какие преимущества получают дети участников СВО во время обучения

Для студентов из семей военнослужащих в зоне СВО предусмотрены дополнительные бонусы. Это:

  • получение социальной стипендии;
  • возможность проживания в общежитиях вуза в порядке приоритетной очереди;
  • предоставление рассрочки по договору об оказании образовательных услуг;
  • организация дополнительного консультирования и психолого-педагогической поддержки;
  • участие в научных мероприятиях и стажировках за пределами учебного заведения.

Эти меры помогают молодым людям быстрее влиться в студенческую среду и повышают шансы на успешное завершение программы обучения.

Можно ли участвовать в конкурсе по нескольким квотам одновременно

Ребенок участника СВО может подавать заявления на участие в конкурсах по различным льготным категориям одновременно. Для этого существует понятие «совмещенная квота». Главное условие — наличие оснований для каждой из них, подтвержденное соответствующими документами.

Однако важно соблюдать правила, регламентирующие порядок конкурсного отбора и приоритеты предоставляемых мер поддержки. Поэтому такой вопрос желательно уточнить в приемной комиссии вуза.

Образовательные льготы — важная мера поддержки детей военнослужащих, рискующих жизнью на фронте. Льготные механизмы создают хорошие перспективы для молодежи, которая имеет больше шансов получить востребованную профессию.

Список источников

1. Федеральный закон от 23.05.2025 № 103-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”.