Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара, а ветер стихнет

На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара, а ветер стихнет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +11° 0 м/с 100% 765 мм рт. ст. +15°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Определять погоду на Южном Урале будет антициклон: температура будет нарастать, 28 мая ветер при порывах еще будет усиливаться до 15 м/с, в последующие дни ослабеет, вероятен смог.

В среду при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха 28 мая ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 4, днем плюс 25−30.

В четверг и пятницу малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 29 мая ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 5, днем — 25−30; 30 мая ночью плюс 9−14, днем — 27−32.