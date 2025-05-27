На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара, а ветер стихнет

Определять погоду на Южном Урале будет антициклон: температура будет нарастать, 28 мая ветер при порывах еще будет усиливаться до 15 м/с, в последующие дни ослабеет, вероятен смог.
В среду при переменной облачности преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, его скорость 4−9 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха 28 мая ночью плюс 9−14, в горах и низинах — до 4, днем плюс 25−30.
В четверг и пятницу малооблачно, без осадков, ветер неустойчивый и слабый — 1−6 м/с. Температура воздуха 29 мая ночью плюс 10−15, в горах и низинах — до 5, днем — 25−30; 30 мая ночью плюс 9−14, днем — 27−32.