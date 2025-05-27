В Калининграде планируют продолжить строительство улицы Лучинского

Сейчас власти ищут подрядчика.
Исходя из информации, опубликованной на портале Госзакупок, работы будут вести на отрезке от улицы Мариенко до Закатной. Общая протяженность составит 0,35 километра.
Также на отрезке необходимо оборудовать всю соответствующую инфраструктуру — освещение, сети энергоснабжения и связи, дождевую канализацию.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что Калининград получит еще 29 миллионов рублей на строительство улицы Лучинского. На объекте необходимо провести второй этап работ.