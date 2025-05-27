На Омской Телебашне появится изображение Ордена Святого Александра Невского

В Омске 26 и 27 мая Телебашня озарится тематической подсветкой. С 21:30 до полуночи на ее медиафасаде будет транслироваться анонс мероприятия, посвященного международному фестивалю «Молодые таланты Отечества».
На фоне российского триколора появится изображение Ордена Святого Александра Невского «За труды и Отечество» и надпись: «Фестиваль “Молодые таланты Отечества”. 30 мая. Москва».
Мероприятие пройдет 30 мая в столице. Оно будет посвящено сразу трем важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 645-летию Куликовской битвы и Дню России.
Напомним, телебашня в Омске регулярно становится площадкой для масштабных мультимедийных проектов, посвященных праздникам и памятным датам.