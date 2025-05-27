Десантник с супругой взяли гран-при на фестивали патриотической песни

«Идея участия исходила от супруги. Время записи видео, аудио и последующего монтажа заняло около пяти дней. Своей работой хотим поддержать все российские семьи, которые временно находятся не вместе, где мужья, отцы находятся на СВО. Напоминают всем, что даже на расстоянии существует настоящая любовь. Также ощущается преемственность поколений, так как музыкальная композиция, созданная во времена Великой Отечественной войны, как никогда актуальна и в наши дни», — пояснил Голубятников.