В Минске студентка забрала у родителей все деньги и золото и пошла в милицию

Звонивший пригрозил студентке, что у нее проведут обыск и изымут все наличные деньги. Но, если она хочет этого избежать, то ей следует перевести сбережения на «защищенный счет». Тогда уже мнимый сотрудник Нацбанка помог девушке «спрятать» примерно 3000 белорусских рублей из ее личных сбережений.