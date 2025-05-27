В Минске студентка забрала у родителей все деньги и золото и пошла в милицию

В Минске студентка вынесла из дома все деньги родителей, продала золото и пошла в милицию. Подробности рассказали в телеграм-канале «Милиция Минска».
Так, к правоохранителям обратилась 18-летняя минчанка, ставшая жертвой мошенников. Изначально девушка ответила на звонок якобы сотрудника Департамента финансовых расследований, который сказал, что на ее имя будто бы открыли банковский счет, который используют в незаконных операциях.
Звонивший пригрозил студентке, что у нее проведут обыск и изымут все наличные деньги. Но, если она хочет этого избежать, то ей следует перевести сбережения на «защищенный счет». Тогда уже мнимый сотрудник Нацбанка помог девушке «спрятать» примерно 3000 белорусских рублей из ее личных сбережений.
Но мошенники не остановились и сказали минчанке еще «задекларировать» и все деньги ее родителей, которые хранятся дома, а также сдать в ломбард все золотые украшения. Общая сумма, которую выманили у девушки аферисты превысила 12000 белрублей.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Еще гендиректор-иностранец задержан в Беларуси с опасным грузом для тайника.
Тем временем ГПК рассказал подробности задержания в Минске обвиняемого в убийстве россиянина, который пять лет назад похитил дочь у матери: «Девочку искали пять лет».