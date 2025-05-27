Девочку, похищенную задержанным россиянином, передали матери

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России. Во вторник Госпогранкомитет подтвердил, что в ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай в аэропорту белорусской столицы пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ, чьи документы были частично поддельными. В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.