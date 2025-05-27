Девочку, похищенную задержанным россиянином, передали матери

МИНСК, 27 мая — РИА Новости. Девочка, похищенная задержанным в аэропорту в Белоруссии отцом-россиянином, была передана матери и уже находится в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД республики Наталья Сахарчук.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России. Во вторник Госпогранкомитет подтвердил, что в ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск — Дубай в аэропорту белорусской столицы пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан РФ, чьи документы были частично поддельными. В ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. Мужчина был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
«Ребенок (после задержания мужчины в аэропорту — ред.) был передан сотрудникам милиции. Мы связались с мамой и передали девочку маме. Она находится в Санкт-Петербурге», — сообщила Сахарчук.
Она подчеркнула, что данная ситуация является «еще одним положительным, результативным примером взаимодействия правоохранителей Беларуси и России».
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале ранее отмечала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
По ее словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы.
Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Белоруссии, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, сообщала ранее Волк.