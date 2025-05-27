Опубликован прогноз погоды на июнь 2025 в Красноярске

Тем не менее, не обойдется и без облачных дней: их будет 6, что создаст приятный контраст с яркими солнечными моментами. В течение месяца ожидается 13 дней с осадками, общая сумма которых составит 66.8 мм. Это значит, что красноярцам стоит подготовиться к дождливым периодам, особенно в середине месяца.