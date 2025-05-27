Опубликован прогноз погоды на июнь 2025 в Красноярске

Прогноз составлен на основе данных синоптиков weather.rambler.
Метеорологи прогнозируют разнообразные погодные условия на протяжении июня 2025 года. По данным синоптиков, в этом месяце жителей и гостей города ожидает 7 солнечных дней, что позволит насладиться теплым летним солнцем.
Тем не менее, не обойдется и без облачных дней: их будет 6, что создаст приятный контраст с яркими солнечными моментами. В течение месяца ожидается 13 дней с осадками, общая сумма которых составит 66.8 мм. Это значит, что красноярцам стоит подготовиться к дождливым периодам, особенно в середине месяца.
Температурные колебания также будут заметными: минимальная температура воздуха ожидается на уровне 10 , в то время как максимальная может достигать 22 . Это создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе и активного отдыха. Самыми теплыми днями станут 12, 20, 22 и 27 июня.
Влажность воздуха составит 66%, а средняя скорость ветра будет держаться на уровне 2.5 м/с, что добавит легкую прохладу в теплые дни. Атмосферное давление прогнозируется на уровне 734 мм рт. ст., что является нормой для этого времени года.
Таким образом, июнь 2025 года в Красноярске обещает быть насыщенным как солнечными днями, так и дождливыми периодами, что позволит жителям насладиться всеми прелестями летнего сезона.
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