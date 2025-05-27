На улицах Омска вновь появятся автомобили для фотофиксации нарушений

Как и ранее, система будет фиксировать автомобили, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках. Однако теперь ее возможности расширены: камеры также будут регистрировать случаи сброса мусора в неположенных местах, нанесения надписей на фасады зданий, а также несанкционированное размещение объявлений и рекламных материалов.