На улицах Омска вновь появятся автомобили для фотофиксации нарушений

В Омске возобновят работу специализированные автомобили фото- и видеофиксации. Это позволит более эффективно выявлять нарушителей правил благоустройства, сообщили в городской администрации.
Как и ранее, система будет фиксировать автомобили, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках. Однако теперь ее возможности расширены: камеры также будут регистрировать случаи сброса мусора в неположенных местах, нанесения надписей на фасады зданий, а также несанкционированное размещение объявлений и рекламных материалов.
Контракт на внедрение обновленной системы заключен с подрядчиком из Санкт-Петербурга, где подобные меры уже доказали свою эффективность. В прошлом году благодаря фото- и видеофиксации в Омске было выявлено свыше 13 тыс. нарушений, связанных с парковкой на газонах. Общая сумма штрафов превысила 24 млн рублей.
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