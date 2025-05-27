Подростки и молодежь в Беларуси стали чаще подрабатывать

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Более 8,5 тысячи молодых людей трудоустроены в январе-апреле нынешнего года при содействии службы занятости, сообщил журналистам начальник управления организации работы госслужбы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Беларуси Сергей Кацко.
Он пояснил, что это почти на 2,5 тысячи больше, чем за такой же период прошлого года.
Кацко заверил, что государство видит запрос молодежи на трудоустройство и движется ей навстречу. Например, недавно в стране был расширен перечень легких видов работ для подростков от 14 до 16 лет: ранее в нем было 16 позиций, а теперь — 23.
«Например, сейчас ребята могут заниматься местной доставкой продуктов и товаров на дом. Могут выполнять элементарные работы по разборке-сборке механизмов, сборке мебели», — рассказал представитель Минтруда.
Пересмотрен и список работ, которыми не могут заниматься лица младше 18 лет. Здесь также расширены варианты трудоустройства.
Кацко обратил внимание, что основной трудовой сезон для подростков и юношества — это все же лето. Для молодежи провели ярмарки вакансий. Треть пришедших на них молодых людей нашли варианты трудоустройства на лето.
Также проводится акция «Время добрых дел», в рамках которой молодежь временно трудоустраивают в государственные учреждения соцобслуживания. Как считают в министерстве, для юного поколения это не только возможность заработать, но и «воспитательный момент» и профориентация. Возможно, кто-то во взрослой жизни решит трудиться в этой сфере.
Начальник управления пояснил, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут в неделю работать 23 часа, а возрастная группа от 16 до 18 — 35 часов. Рабочий день для тех, кому от 14 до 16 лет, может быть не более 4 часов 36 минут, но только во время каникул. В учебный период — не более 2 часов 18 минут.
Для молодежи в возрасте от 16 до 18 лет лимит рабочего времени в сутки — 7 часов на каникулах и 3 часа 30 минут во время учебы. Причем у подростков и молодежи зарплата не меньше, чем у взрослых работников.