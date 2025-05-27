Подростки и молодежь в Беларуси стали чаще подрабатывать

Начальник управления пояснил, что подростки в возрасте от 14 до 16 лет могут в неделю работать 23 часа, а возрастная группа от 16 до 18 — 35 часов. Рабочий день для тех, кому от 14 до 16 лет, может быть не более 4 часов 36 минут, но только во время каникул. В учебный период — не более 2 часов 18 минут.