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Магдеев поручил навести жесткий порядок в летних лагерях Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании поручил установить жесткий контроль за безопасностью детского отдыха в лагерях.

На аппаратном совещании он обратился к главному санитарному врачу города Лемузе Нафигуллиной и представителям МЧС с требованием проверить условия питания, проживания и пожарной безопасности.

«Я вас официально предупреждаю. Порядок должен быть во всем. Особенно в вопросах безопасности: проверьте все — от ящиков с песком до работоспособности огнетушителей. Самое ценное у нас — это дети. Требования должны быть высокими, никаких поблажек», — подчеркнул мэр.

Этим летом в Челнах планируют организовать отдых и оздоровление для более чем 19 тысяч детей. Работать будут 8 загородных лагерей, 53 пришкольных и 51 отряд труда и отдыха. Программы лагерей адаптированы под ключевые патриотические и спортивные инициативы — «Движение первых», Год защитника Отечества и 80-летие Победы. Также обеспечено медицинское сопровождение.

Поддержка детского отдыха в лагерях соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».