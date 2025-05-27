Магдеев поручил навести жесткий порядок в летних лагерях Челнов

Этим летом в Челнах планируют организовать отдых и оздоровление для более чем 19 тысяч детей. Работать будут 8 загородных лагерей, 53 пришкольных и 51 отряд труда и отдыха. Программы лагерей адаптированы под ключевые патриотические и спортивные инициативы — «Движение первых», Год защитника Отечества и 80-летие Победы. Также обеспечено медицинское сопровождение.