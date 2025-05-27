В Иркутске у 100-летнего пенсионера мошенники украли 100 тысяч рублей

В Иркутске 100-летнего пенсионера обманули мошенники. Пожилому мужчине позвонили по телефону и представились племянницей, которая попала в аварию. Потерпевшей якобы понадобились деньги. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, мужчина поверил «племяннице» и отдал сверток со 100 тысячами рублей курьеру.