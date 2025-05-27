В Иркутске у 100-летнего пенсионера мошенники украли 100 тысяч рублей

В Иркутске 100-летнего пенсионера обманули мошенники. Пожилому мужчине позвонили по телефону и представились племянницей, которая попала в аварию. Потерпевшей якобы понадобились деньги. Как рассказали КП-Иркутск в полиции, мужчина поверил «племяннице» и отдал сверток со 100 тысячами рублей курьеру.
— Средства, со слов звонившего, предназначались для передачи «пострадавшей стороне», чтобы «избежать уголовного преследования». Мошенники активизировали попытки хищения денег у пожилых людей в возрасте от 80 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полиция начала расследование. За сутки от подобных звонков в регионе пострадали ещё четыре пожилых человека. Всего жертвы мошенников отдали им миллион 650 тысяч рублей.