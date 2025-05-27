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В Казани часть центра закрыли для аренды электросамокатов

Такое решение приняли городские власти.

Источник: Комсомольская правда

Часть центра Казани закрыли для аренды электросамокатов. Инициатива принадлежит городской администрации.

Проезд на на арендованных электросамокатов теперь недоступен на участке от улиц Пушкина и Малой Красной до улицы Батурина и Профсоюзной.

В связи с этим прокатчик МТС Юрент оставил возможность транзитного проезда по улицам Профсоюзная, Островского, Московская, Право-булачной и Кремлевской набережной.

Напомним, с начала сезона электросамокатов казанцы совершили 380 тысяч поездок. Совместно они проехали более миллиона километров.