В Казани часть центра закрыли для аренды электросамокатов

Часть центра Казани закрыли для аренды электросамокатов. Инициатива принадлежит городской администрации.
Проезд на на арендованных электросамокатов теперь недоступен на участке от улиц Пушкина и Малой Красной до улицы Батурина и Профсоюзной.
В связи с этим прокатчик МТС Юрент оставил возможность транзитного проезда по улицам Профсоюзная, Островского, Московская, Право-булачной и Кремлевской набережной.
Напомним, с начала сезона электросамокатов казанцы совершили 380 тысяч поездок. Совместно они проехали более миллиона километров.