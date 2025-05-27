«Авто вычисляют в потоке и направляют на штрафстоянку». В Беларуси камеры наблюдения стали вычислять в потоке машины неплательщиков

Авто должников будут сканироваться камерами республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Камера отсканирует номер авто и сверит его с представленными в базе арестованными машинами. Информацию затем будут передавать судебному исполнителю. После всех процедур транспортное средство будет задержано и принудительно реализовано. Если владелец до продажи оплатит долг, то транспорт ему будет возвращен.