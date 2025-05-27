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«Авто вычисляют в потоке и направляют на штрафстоянку». В Беларуси камеры наблюдения стали вычислять в потоке машины неплательщиков

В Беларуси камеры наблюдения стали фиксировать авто должников для конфискации.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси начал работать новый механизм взыскания долгов с неплательщиков. Подробнее рассказали в эфире «Беларусь 4. Брест».

В частности, на Брестчине стали выявлять автомобили неплательщиков, используя камеры наружного наблюдения. С помощью камер машины будут вычисляться в потоке, а после их будут направлять на штрафстоянку.

Авто должников будут сканироваться камерами республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Камера отсканирует номер авто и сверит его с представленными в базе арестованными машинами. Информацию затем будут передавать судебному исполнителю. После всех процедур транспортное средство будет задержано и принудительно реализовано. Если владелец до продажи оплатит долг, то транспорт ему будет возвращен.

В первом квартале 2025-го таким способом отыскали свыше 20 транспортных средств и более половины автовладельцев в итоге выплатили нужные суммы.

Ранее ГАИ сообщила, что все камеры в Беларуси фиксируют наличие техосмотра. Также «Белтехосмотр» информировал, что камеры на АЗС, парковках и во дворах зафиксируют отсутствие ТО.

Еще ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.