Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно

Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен. А еще Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии (здесь подробности).