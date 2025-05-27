Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно

В инструкции для получателей социальных выплат Минтруда и соцзащиты Беларуси сказано, кому до 20 июня 2025 года надо обязательно прийти в банк для открытия базового счета или переоформления обычного счета в базовый.
В первую очередь это получатели в банке социальных выплат (а это пенсии и пособия), которые еще не открыли базовый счет. Кроме того, это те белорусы, которые имеют обычный расчетный счет, но не переоформили его в базовый.
Им надо обратиться в банк для открытия нового базового счета или переоформления текущего счета в базовый. После похода в банк идти в управление соцзащиты уже не надо, все сведения банк передаст сам.
В Минтруда напомнили, что базовые счета в Беларуси введены с 2022 года, и за последние три года большинство получателей пенсий и пособий уже переоформили их.
Если пенсионер не уверен, есть у него базовый счет или его нет, то ему стоит позвонить или подойти либо в банк, либо в управление соцзащиты по месту жительства.
Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен. А еще Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии (здесь подробности).
Мы писали, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.