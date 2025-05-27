Омский НПЗ приглашает молодых ученых к решению производственных задач

«Традиционная научная конференция “Молодой ученый”, организованная ОНПЗ, это отличная возможность для студентов проявить себя в научной деятельности, а для экспертов — оценить потенциал будущих молодых специалистов. Профориентационные мероприятия, которые мы проводим совместно с нашим партнером Омским НПЗ, дают учащимся навыки применения своих знаний на практике. Это поможет нашим выпускникам с первого дня на производстве решать сложные задачи», — отметил ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.