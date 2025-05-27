Омский НПЗ приглашает молодых ученых к решению производственных задач

На Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ) подвели итоги XXII научно-технической конференции «Молодой ученый», где студенты и выпускники омских вузов и колледжей представили проекты для оптимизации нефтепереработки. Из 46 участников шесть финалистов защищали свои работы публично, а двое получили приглашение к сотрудничеству с предприятием.
Выпускник Омского промышленно-экономического колледжа Никита Пшеничный предложил решение по снижению энергозатрат на установке замедленного коксования. Его проект направлен на сокращение расхода электроэнергии, что может повысить энергоэффективность производства.
Студент ОмГТУ Валерий Волохин разработал модернизацию узла установки по выпуску топлива класса Евро-5, улучшив его экологические показатели. Обе идеи родились во время практики на ОНПЗ, что подчеркивает связь теории с реальными производственными задачами.
Экспертная комиссия, в которую вошли преподаватели ОмГТУ и специалисты ОНПЗ, оценивала проекты по критериям инновационности, практичности и потенциальной пользы для отрасли. По словам ректора ОмГТУ Павла Корчагина, конференция стала площадкой не только для демонстрации знаний, но и для подготовки кадров, способных решать сложные технические задачи с первых дней работы.
«Традиционная научная конференция “Молодой ученый”, организованная ОНПЗ, это отличная возможность для студентов проявить себя в научной деятельности, а для экспертов — оценить потенциал будущих молодых специалистов. Профориентационные мероприятия, которые мы проводим совместно с нашим партнером Омским НПЗ, дают учащимся навыки применения своих знаний на практике. Это поможет нашим выпускникам с первого дня на производстве решать сложные задачи», — отметил ректор Омского государственного технического университета Павел Корчагин.
Победители получат возможность трудоустройства на современные установки завода и реализовать свои разработки в промышленных масштабах. Конференция проходила в рамках программы «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая объединяет 13 учебных заведений Омска. Генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский отметил, что предприятие крайне заинтересовано в привлечении молодых ученых.
«Омский НПЗ системно работает с вузами и ссузами для эффективной подготовки будущих кадров. Предприятие заинтересовано в проведении научных тренингов и конференций. Это позволяет посмотреть на процессы нефтепереработки под другим углом и найти решения сложных производственных задач», — подчеркнул генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Ежегодно в ее мероприятиях участвуют более 800 школьников и студентов, молодые люди знакомятся с нефтепереработкой через тренинги, олимпиады и виртуальные экскурсии. Партнерство ОНПЗ с образовательными учреждениями позволяет обучать специалистов, востребованных в условиях технологической модернизации.