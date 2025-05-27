Почему коллектор в Воронеже чинили почти неделю

Коммунальная авария на Московском проспекте в Воронеже оставила жильцов студенческих общежитий без туалетов, залила стоками магазины, создала в миллионном городе настоящий транспортный коллапс, да ещё спровоцирована излив канализационных вод из многих колодцев в Северном районе.
Причём сроки окончания ремонта неоднократно сдвигались, и вот, наконец, он завершён. Казалось бы, можно вздохнуть, что самое страшное позади. Но есть и другие мнения. Тем более, что подобных аварий становится всё больше. И почти аналогичную ситуацию практически на том же месте город уже переживал в 2022 году.
Ручьи и фонтаны.
Пожалуй, все воронежцы напряженно следили за новостями с Московского проспекта как за сводками с фронта. ЧП случилось вечером 19 мая: рядом с Памятником Славы вдруг просел асфальт, и на дороге образовались устрашающие дыры, в одну из которых попало колесо машины.
Чуть позже в «РВК-Воронеж» рапортовали: на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова провалился канализационный коллектор диаметром 1000 мм. «Всю ночь на месте работали аварийные бригады… У них есть вся необходимая техника, чтобы справиться с аварией как можно быстрее. Работы идут без перерыва».
Тем временем зловонные стоки растекались ручьями по улицам, затопив подвал общежития № 5 на Хользунова и несколько магазинов, находящихся на цокольных этажах. Пешеходы с трудом пытались преодолеть лужи, а водители проносились мимо, давя на газ. Студентов трёх факультетов Воронежского госуниверситета перевели на дистанционное обучение.
Из-за ремонтных работ движение у Памятника Славы перекрыли, и вся и без того перегруженная центральная магистраль встала в пробках. Было изменено движение 16 маршрутов общественного транспорта и остановлена работа троллейбусов. Благо — людям на этот раз не отключали воду, как это было несколько лет назад при аналогичной ситуации, так как был смонтирован временный трубопровод. Перекачка стоков шла параллельно с рытьём котлована, глубина которого местами достигала 7 метров. А тут ещё одно происшествие: крепление котлована из-за давления грунта обрушилось. Решили укреплять конструкцию шпунтами Ларсена, чтобы она не осыпалась и стала полностью безопасна для работ.
Почти в полночь 23 мая «РВК» победно сообщил: «Заменили весь участок поврежденного канализационного коллектора — 12,5 метров». И вот, наконец, финальный аккорд: «Котлован засыпан. В ночь на понедельник специалисты уложат слой асфальтобетона, движение по проспекту будет открыто».
Бестраншейный способ.
«Данную ситуацию было невозможно спрогнозировать, — считает заместитель главного инженера “РВК-Воронеж” Александр Потапов. — Тем не менее, мы постоянно мониторим сети водоотведения. Именно этот коллектор был построен в 1970-х годах. На данном участке дороги большой трафик и высокое давление на коллектор. Всё это стало причинами аварийной ситуации».
Своё мнение высказал «АиФ» доцент кафедры жилищно-коммунального хозяйства ВГТУ, кандидат технических наук Владимир Хузин:
"Такие аварии отследить на 100-порцентов, конечно, невозможно, и заменить разом все изношенные участки нереально. Но важно заниматься проблемой поэтапно, иначе число серьёзных аварий будет только увеличиваться.
Для этого уже есть методы — реновация и замена изношенных труб бестраншейным способом, что очень удобно на магистралях. В процессе восстановления трубопроводов трубу не срезают, а внутрь протягивают новую из полимерных материалов, что позволяет сохранить пропускную способность. Если же труба не выдерживает давления, на месте разрушаемых в процессе замены изношенных труб укладываются новые пластмассовые трубы также бесштраншейным способом. Помогает в этом «телеинспекция» — специальная видеокамера помещается внутрь трубы и фиксирует расположение трещин и разрушений.
К тому же для предотвращения коммунальных аварий следует следить за предельными сроками эксплуатации труб, которые прописаны в паспортах. Для разных материалов этот срок различен. Но если трубы уложены в 70-х годах прошлого века, то физический износ в любых материалах уже существенный".