Почему коллектор в Воронеже чинили почти неделю

Из-за ремонтных работ движение у Памятника Славы перекрыли, и вся и без того перегруженная центральная магистраль встала в пробках. Было изменено движение 16 маршрутов общественного транспорта и остановлена работа троллейбусов. Благо — людям на этот раз не отключали воду, как это было несколько лет назад при аналогичной ситуации, так как был смонтирован временный трубопровод. Перекачка стоков шла параллельно с рытьём котлована, глубина которого местами достигала 7 метров. А тут ещё одно происшествие: крепление котлована из-за давления грунта обрушилось. Решили укреплять конструкцию шпунтами Ларсена, чтобы она не осыпалась и стала полностью безопасна для работ.