Скончался бывший глава Марьяновского района Эвальд Равве

На 77-м году жизни ушел из жизни бывший руководитель Марьяновского муниципального района Эвальд Рубинович Равве. Печальную новость сообщила районная администрация.
Эвальд Равве родился 13 мая 1949 года в деревне Петровка. Свою трудовую карьеру начал в 1966 году учителем в местной начальной школе. После нескольких лет работы на омских предприятиях он вернулся в родной район, где прошел впечатляющий профессиональный путь — от заведующего фермой колхоза «Дружба» до его председателя.
Значительным этапом в карьере Эвальда Рубиновича стало избрание главой Марьяновского района в 2004 году. За время своей работы он внес большой вклад в развитие территории. Церемония прощания с Эвальдом Рубиновичем Равве состоится 29 мая 2025 года.