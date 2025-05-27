Скончался бывший глава Марьяновского района Эвальд Равве

Эвальд Равве родился 13 мая 1949 года в деревне Петровка. Свою трудовую карьеру начал в 1966 году учителем в местной начальной школе. После нескольких лет работы на омских предприятиях он вернулся в родной район, где прошел впечатляющий профессиональный путь — от заведующего фермой колхоза «Дружба» до его председателя.