На ВДНХ воссоздали историческую метеобудку

«Благодаря архивным кадрам объект был воссоздан и установлен на свое прежнее место. И вновь гости ВДНХ могут с ее помощью узнать о погоде: температуру, давление и влажность воздуха. Для этого даже не требуется никуда нажимать: все данные о погоде выведены на экран на будке», — говорится в сообщении.