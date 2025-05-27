На ВДНХ воссоздали историческую метеобудку

«Благодаря архивным кадрам объект был воссоздан и установлен на свое прежнее место. И вновь гости ВДНХ могут с ее помощью узнать о погоде: температуру, давление и влажность воздуха. Для этого даже не требуется никуда нажимать: все данные о погоде выведены на экран на будке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что будка, стилизованная под общий архитектурный ансамбль ВСХВ СССР, находилась напротив павильона № 16 «Гидрометеорология» с середины 1950-х годов. Гости выставки могли с ее помощью узнать погоду на ближайшее время. Для этого нужно было нажать на кнопку — автоматический информатор выдавал актуальный прогноз погоды на ближайшее время. Позже будка исчезла и сохранилась лишь на архивном фото.