Региональный бизнес начал возвращаться к гарантирующим поставщикам электроэнергии

Одна из причин такой тенденции связана с тем, что по закону ГП обязан обеспечить поставщиков электричеством в зоне своей ответственности. А ЭСО может отказать, если потребитель покажется невыгодным. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба контролирует форму договора гарантирующего поставщика. В случае с энергосбытовыми компаниями такого надзора нет.