Региональный бизнес начал возвращаться к гарантирующим поставщикам электроэнергии

Сейчас предприниматели могут самостоятельно выбрать, у кого покупать электроэнергию, — у гарантирующего поставщика (ГП) или у независимых энергосбытовых организаций. (ЭСО). Однако, по данным группы «ТНС энерго», все чаще компании стали обращаться к ГП.
Одна из причин такой тенденции связана с тем, что по закону ГП обязан обеспечить поставщиков электричеством в зоне своей ответственности. А ЭСО может отказать, если потребитель покажется невыгодным. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба контролирует форму договора гарантирующего поставщика. В случае с энергосбытовыми компаниями такого надзора нет.
Также, чтобы получить статус гарантирующего поставщика, нужно пройти проверку контрольно-надзорных органов. Это исключает риски надбавок к цене или внезапного расторжения договора.
НАША СПРАВКА.
Как рассказали энергетики, сейчас гарантирующие поставщики группы обслуживают 721 тысячу юридических лиц. За первый квартал текущего года более 120 компаний вернулись от ЭСО к ГП.