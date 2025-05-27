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Минтруда назвало соцвыплаты, которые с 1 июля пойдут только на базовый счет

В Минтруда и соцзащиты Беларуси назвали пенсии и пособия, которые с 1 июля 2025 года будут переводить только на базовый счет.

Источник: Комсомольская правда

В Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнили, какие выплаты с 1 июля 2025 года будут переводить только на базовый счет в банке.

Это в первую очередь пенсии. По данным Минтруда и соцзащиты, сегодня пенсионером является каждый четвертый житель Беларуси.

Кроме того, базовый счет нужен семьям для получения пособия на детей (если эти выплаты идут через соцзащиту, а не через работу), а также выплат на близнецов и матпомощи к школе.

Открыть в банке базовый счет надо безработным, чтобы получать пособие.

На базовый счет с 1 июля будет также перечисляться государственная адресная социальная помощь (о том, кто может на нее рассчитывать — подробнее здесь). На базовый счет пойдут пособия по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, выплаты ухаживающим в замещающих семьях.

Крайний срок для обращения в банк, чтобы социальные выплаты без проблем продолжились с 1 июля, это 20 июня.

Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен. А еще Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии (здесь подробности).

Мы писали, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.