Минтруда назвало соцвыплаты, которые с 1 июля пойдут только на базовый счет

В Минтруда и соцзащиты Беларуси напомнили, какие выплаты с 1 июля 2025 года будут переводить только на базовый счет в банке.
Это в первую очередь пенсии. По данным Минтруда и соцзащиты, сегодня пенсионером является каждый четвертый житель Беларуси.
Кроме того, базовый счет нужен семьям для получения пособия на детей (если эти выплаты идут через соцзащиту, а не через работу), а также выплат на близнецов и матпомощи к школе.
Открыть в банке базовый счет надо безработным, чтобы получать пособие.
На базовый счет с 1 июля будет также перечисляться государственная адресная социальная помощь (о том, кто может на нее рассчитывать — подробнее здесь). На базовый счет пойдут пособия по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, выплаты ухаживающим в замещающих семьях.
Крайний срок для обращения в банк, чтобы социальные выплаты без проблем продолжились с 1 июля, это 20 июня.
Кстати, вот 10 вопросов об открытии базового счета для пенсионеров и семей в Беларуси в 2025: кому надо открыть обязательно, выгода, что будет с пенсией, кому такой счет не нужен. А еще Минтруда сказало, кому в Беларуси не надо открывать базовый счет для пенсии (здесь подробности).
Мы писали, что в Беларуси ввели новые правила содержания частных домов: косить траву при отрастании газона свыше 20 сантиметров, а высокие деревья сажать на расстоянии не менее трех метров от соседей.