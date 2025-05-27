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Первые сестры милосердия выпустились в Новосибирске

Это третий проект в России, который обучает сестер милосердия.

Источник: правительство НСО

Первая группа сестер милосердия завершила обучение в Новосибирске. Курсы прошли участницы православных сестричеств, волонтёры медицинских учреждений, желающие посвятить себя милосердию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Слушателями Свято-Елисаветинских курсов стали 24 женщины. Это третий проект в России, который обучает сестер милосердия. Два из них уже реализуются в других регионах страны.

Обучение длилось один учебный год. Программа включала в себя занятия по теоретической и практической частям. Уточняется, что особенностью образовательных курсов стал предмет «Духовные основы сестринского служения».

В проекте также участвовали Новосибирский медицинский колледж и Новосибирская духовная семинария.