Первые сестры милосердия выпустились в Новосибирске

Первая группа сестер милосердия завершила обучение в Новосибирске. Курсы прошли участницы православных сестричеств, волонтёры медицинских учреждений, желающие посвятить себя милосердию, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Слушателями Свято-Елисаветинских курсов стали 24 женщины. Это третий проект в России, который обучает сестер милосердия. Два из них уже реализуются в других регионах страны.
Обучение длилось один учебный год. Программа включала в себя занятия по теоретической и практической частям. Уточняется, что особенностью образовательных курсов стал предмет «Духовные основы сестринского служения».
В проекте также участвовали Новосибирский медицинский колледж и Новосибирская духовная семинария.