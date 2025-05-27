Синоптики прокомментировали слухи об аномально жарком лете в Узбекистане

Также специалисты напомнили, что в начале 2025 года завершилась фаза Эль-Ниньо — природного явления, связанного с потеплением поверхности океана, которое влияет на климат по всему миру. После его окончания океан вернулся к нейтральному состоянию, однако температура его поверхности остаётся высокой. Это, в свою очередь, влияет на атмосферу и может способствовать росту температуры воздуха. Тем не менее, предсказать, как именно это тепло распределится по планете, невозможно.