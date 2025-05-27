Синоптики прокомментировали слухи об аномально жарком лете в Узбекистане

В ответ на это специалисты Узгидромета выступили с разъяснением, призвав не спешить с выводами.
Синоптики отметили, что вопрос о том, насколько жарким будет лето, не так однозначен. Да, на планете действительно наблюдается глобальное потепление, которое увеличивает вероятность экстремальной жары. Однако это явление сопровождается значительной межгодовой изменчивостью климата, что означает: не каждое следующее лето обязательно будет жарче предыдущего.
Также специалисты напомнили, что в начале 2025 года завершилась фаза Эль-Ниньо — природного явления, связанного с потеплением поверхности океана, которое влияет на климат по всему миру. После его окончания океан вернулся к нейтральному состоянию, однако температура его поверхности остаётся высокой. Это, в свою очередь, влияет на атмосферу и может способствовать росту температуры воздуха. Тем не менее, предсказать, как именно это тепло распределится по планете, невозможно.
Что касается Узбекистана, то здесь жаркое и сухое лето — климатическая норма. За последние 50 лет наблюдается устойчивый тренд к повышению среднелетней температуры. По предварительным прогнозам Узгидромета, основанным на расчётах ведущих мировых метеоцентров, лето 2025 года может быть немного теплее нормы, но говорить об аномалии пока оснований нет.
По словам метеорологов, в течение лета, безусловно, будут периоды очень жаркой погоды с температурами, близкими к экстремальным значениям. Но также ожидаются и относительно спокойные фазы со снижением температуры и более комфортным фоном.
Таким образом, лето обещает быть привычно знойным, но не обязательно рекордным.