От пенсионеров до спортсменов: как в Ростове прошёл фестиваль северной ходьбы

— Фестиваль проходит уже четвертый год подряд и собирает не только любителей северной ходьбы, но и всех, кто ценит здоровый образ жизни. У нас участвуют и 18-летние, и те, кому за 55, — рассказала президент донской федерации северной ходьбы Алина Браташ.