От пенсионеров до спортсменов: как в Ростове прошёл фестиваль северной ходьбы

Парк 70-летия Победы в минувшее воскресенье превратился в эпицентр здорового образа жизни. Здесь, в Суворовском районе Ростова-на-Дону, состоялся IV фестиваль «Нордик-Дон», приуроченный к международному Дню северной ходьбы. Более 150 участников из разных уголков области доказали: этот вид активности — не просто мода, а спорт для всех возрастов.
Организаторы подготовили насыщенную программу, объединившую профессионалов и новичков.
— Фестиваль проходит уже четвертый год подряд и собирает не только любителей северной ходьбы, но и всех, кто ценит здоровый образ жизни. У нас участвуют и 18-летние, и те, кому за 55, — рассказала президент донской федерации северной ходьбы Алина Браташ.
Фото: предоставлено 1MI.
Среди гостей — Вера Мартынова и Виталий Гиберлидис из Шахт. Пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой уже второй год.
— Мне 83, но после каждого круга чувствуешь прилив сил, — поделилась пенсионерка. — У нас в городе есть своя группа, раз-два в неделю мы проходим по несколько километров. А такие масштабные фестивали — это отдельная радость.
Северная ходьба давно вышла за рамки «спорта для пенсионеров». Как поясняют организаторы, сейчас она включает три направления: реабилитацию, фитнес и спорт. Первое помогает восстановить двигательные функции, второе популярно среди женщин, желающих поддерживать форму, а третье требует серьезной подготовки.