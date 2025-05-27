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В Ростовской области из-за ветра отменили пассажирские рейсы на речных судах

Суда на подводных крыльях в Ростове не выйдут в рейсы из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 мая, в Ростовской области из-за сильного ветра отменили все рейсы пассажирских речных судов на подводных крыльях. Об этом сообщает СПК «Дон».

— Из-за ветра более 17 м/с в целях безопасности были отменены все рейсы, — говорится в телеграм-канале компании.

Пассажирам, уже купившим билеты на водный транспорт, обещают вернуть деньги. Обратное перечисление должно произойти автоматически.

Напомним, ветер в регионе усилился вчера, 26 мая. По прогнозу синоптиков, до 29 мая порывы стихии временами могут достигать 15−18 м/с. Ранее в Ростове-на-Дону из-за падения деревьев пострадали две женщины.

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