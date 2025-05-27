В Воронеже отреставрируют здание «Коммерческого училища»

Здание было спроектировано главным архитектором городской управы Михаилом Замятниным в 1914 году и построено под руководством инженера-технолога Николая Баркана. Это был последний учебный корпус, возведенный в Воронеже до Октябрьской революции. К 1915 году здесь разместились шесть начальных училищ, а после 1917-го аудитории превратились в классы для среднего образования. В годы Великой Отечественной войны во время оккупации здание было повреждено. В конце 1940-х годов его отремонтировали и передали педагогическому училищу, часть помещений заняли жилые квартиры. В 1956 году, сюда въехал вечерний машиностроительный институт, а с 1959-го и по сей день здесь работает Воронежское хореографическое училище.