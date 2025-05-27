Роботы Unitree Robotics провели первые в мире «гуманоидные» бои на ринге

В одном из них роботы-гуманоиды ростом 1,32 м и весом 35 кг под управлением специалистов продемонстрировали навыки нанесения друг другу ударов руками и ногами, в том числе с поворота, меняя стойки. Удары роботов были легкими и выглядели для неспециалистов, возможно, повторяющимися и предсказуемыми, а порой просто неловкими, говорится в публикации. Так, после одной из попыток нанесения кругового удара ногой противнику один из «бойцов» завалился на ринг.