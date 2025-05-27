Роботы Unitree Robotics провели первые в мире «гуманоидные» бои на ринге

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Роботы, созданные китайской компанией Unitree Robotics, приняли участие в первом в мире турнире андроидов по кикбоксингу в городе Ханчжоу (провинция Чжэцзян). Об этом сообщила газета The Times.
В одном из них роботы-гуманоиды ростом 1,32 м и весом 35 кг под управлением специалистов продемонстрировали навыки нанесения друг другу ударов руками и ногами, в том числе с поворота, меняя стойки. Удары роботов были легкими и выглядели для неспециалистов, возможно, повторяющимися и предсказуемыми, а порой просто неловкими, говорится в публикации. Так, после одной из попыток нанесения кругового удара ногой противнику один из «бойцов» завалился на ринг.
Гуманоидами, оснащенными LiDAR датчиками и камерами глубины, управляли инженеры с помощью пультов дистанционного управления. Участники боя были новичками, и их обучение технике различных приемов и ударов продолжается.
Главной целью первого подобного состязания была демонстрация технологий, инженерных решений и уже приобретенных бойцами-гуманоидами навыков. Ожидается, что во второй битве таких гуманоидов, намеченной на декабрь 2025 года, будет учтен опыт первых боев. Пока же они не соперники людям-бойцам.
Компания Unitree Robotics основана в 2016 году, ее штаб-квартира находится в Ханчжоу. Компания стала очень популярной в КНР после выступления андроидов на февральском гала-концерте в честь китайского Нового года: 16 роботов вышли на сцену и исполнили народный танец янгэ с платочками в руках.