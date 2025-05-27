Нападающий «Акрона» Хубулов: место в восьмерке РПЛ было бы престижным для клуба

24-летний футболист «молодых и звонких» высказался о дебютном сезоне команды из Тольятти в Премьер-лиге.
Владимир Хубулов играет за «Акрон» на правах аренды. Принадлежит самарским «Крыльям Советов». Может вернуться летом нынешнего года. Хотя у «красно-черных» есть опция выкупа.
Подопечные Заура Тедеева заняли девятую строчку с 35 очками, десятью победами, пятью ничьими и 15 поражениями. Плюс 39 забитых и 55 пропущенных мячей в чемпионате.
«Результат хороший. Концовку смазали, могли подняться на восьмое место, но, если не брать это во внимание, весь сезон вышел добротным. С “Локомотивом” выходили с настроем на победу», — подчеркнул Хубулов.
Три очка помогли бы волжанам подняться в топ-8 лиги. Но в итоге уступили с разницей в три гола — 1:4 (12+).
«Для “Акрона” в первый сезон место в восьмерке было бы очень престижным. К сожалению, не получилось. Но у клуба все впереди, это все понимают», — резюмировал игрок в разговоре с изданием «ВсеПроСпорт».
На днях гендиректор тольяттинского коллектива Алексей Власов заявил, что в новом розыгрыше РПЛ команде будет труднее сохранить прописку в элите.
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