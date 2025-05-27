Ростовчане по-прежнему выбирают банковские карты при оплате

В эпоху цифровых кошельков и биометрических платежей банковские карты не сдают позиций. По данным ВТБ, именно пластиковые карты остаются основным платежным инструментом у жителей Ростова-на-Дону, несмотря на растущую популярность альтернативных способов оплаты.
Цифры говорят сами за себя: в первом квартале 2025 года клиенты банка совершили покупок на сумму более 1 трлн рублей с использованием дебетовых карт. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций также выросло вполовину, достигнув 1,2 млрд операций. Аналитики прогнозируют дальнейший рост: к концу года сумма операций по дебетовым картам может увеличиться еще на 36%.
Кредитные карты тоже показали растущую динамику — 138 млрд рублей общих трат, что на 20% больше, чем год назад, и 100 млн транзакций — прирост почти 25%. Однако, по прогнозам банка, к концу 2025 года доля дебетовых карт вырастет на 1,5%, а кредитных — сократится на аналогичную величину.
— Когда садится заряд телефона или пропадает интернет, а заплатить нужно здесь и сейчас, пластиковая карта выручает, — поясняет Ростислав Яныкин, старший вице-президент банка. — При этом мы фиксируем растущий интерес к альтернативным платежным решениям — современные потребители хотят иметь свободу выбора.
Эксперты отмечают, что популярность карт объясняется их универсальностью, надежностью и выгодными программами лояльности. Даже несмотря на активное развитие новых технологий, привычный пластик пока остается лидером среди платежных средств.