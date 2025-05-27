Ростовчане по-прежнему выбирают банковские карты при оплате

Цифры говорят сами за себя: в первом квартале 2025 года клиенты банка совершили покупок на сумму более 1 трлн рублей с использованием дебетовых карт. Это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций также выросло вполовину, достигнув 1,2 млрд операций. Аналитики прогнозируют дальнейший рост: к концу года сумма операций по дебетовым картам может увеличиться еще на 36%.