В Симферополе на три месяца перекроют мост через Салгир

В Симферополе планируют перекрыть пешеходный мост через Салгир, ограничения будут действовать до 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мост расположен в районе улиц Лавриненко и Кима. Его полностью перекроют в среду, 28 мая. По предварительным данным, ограничения будут действовать до 28 августа. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом моста.
«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения по городу», — говорится в сообщении.