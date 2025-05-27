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В Симферополе на три месяца перекроют мост через Салгир

В Симферополе перекроют пешеходный мост через Салгир до 28 августа.

Источник: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе планируют перекрыть пешеходный мост через Салгир, ограничения будут действовать до 28 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мост расположен в районе улиц Лавриненко и Кима. Его полностью перекроют в среду, 28 мая. По предварительным данным, ограничения будут действовать до 28 августа. Такие меры приняты в связи с капитальным ремонтом моста.

«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршруты передвижения по городу», — говорится в сообщении.