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Попутал Божий дар с яичницей: Очередной перл от депутата Нантоя — оказывается, Декларацию независимости Молдовы принимали, чтобы провести реформу термоэнергетики

Молдавский депутат приплёл к Декларацию независимости замену труб и батарей [видео]

Источник: Комсомольская правда

"Право, это очень неожиданно, но, оказывается, что Декларацию независимости Молдовы, рассказывает депутат Оазу Нантой, принимали… чтобы провести реформу термоэнергетики Молдовы:

«27 августа 1991 года мы так красиво радовались Декларации о независимости. Почему только сегодня, в 2025 году, запускается проект о переделке системы отопления в Кишинёве с вертикального на горизонтальный?».

Ого… ну если у бессарабских румын всё так сложно и на замену котлов, труб и батарей отопления должна приниматься целая Декларация независимости… то это многое объясняет.

Нет Декларации независимости о нормальной индексации пенсий — нет и индексации пенсий. Нет Декларации независимости о борьбе с бедностью — бедность и растёт. Забыли принять Декларацию независимости о борьбе с коррупцией на таможне — таможенники вот и берут на лапу.

Логично".

Источник: t.me/romania_ru.