Попутал Божий дар с яичницей: Очередной перл от депутата Нантоя — оказывается, Декларацию независимости Молдовы принимали, чтобы провести реформу термоэнергетики

Нет Декларации независимости о нормальной индексации пенсий — нет и индексации пенсий. Нет Декларации независимости о борьбе с бедностью — бедность и растёт. Забыли принять Декларацию независимости о борьбе с коррупцией на таможне — таможенники вот и берут на лапу.