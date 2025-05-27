МАРТ предупредило «Беларуськалий» о штрафе более трех миллионов рублей

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о крупном штрафе, который грозит «Беларуськалию».
Это связано с тем, что МАРТ выявил признаки злоупотребления «Беларуськалием» доминирующего положения на товарном рынке при оптовой реализации минерального концентрата — галита. Так, за установление дискриминационных условий по объему отгрузки товара МАРТ вынес «Беларуськалию» предупреждение.
— Предупреждение — это превентивная мера, которая при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства позволяет скорректировать поведение субъекта на рынке, направив для исполнения перечень действий в определенный срок, — прокомментировали в пресс-службе.
Если будут выполнены все условия предупреждения, то антимонопольное расследование будет прекращено. А, если его не выполнят или выполнят не все его условия, то будет установлен факт нарушения антимонопольного законодательства.
— Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением грозит штрафом от 21 тысячи до более 3 миллионов белорусских рублей, — констатировали в МАРТ.
Еще в Беларуси камеры наблюдения стали вычислять в потоке машины неплательщиков: «Авто вычисляют в потоке и направляют на штрафстоянку».
Между тем ГАИ сказала белорусам ездить с включенным ближним светом фар с 25 мая.