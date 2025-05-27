В Перми появилось более 130 «умных» остановок

Сейчас в Перми установлено 139 современных остановок, 91 из них уже полностью функционирует, рассказал в своем тг-канале глава Перми Эдуард Соснин. Остальные остановки сейчас находятся в процессе подключения и настройки и будут запускаться по мере завершения работ. До конца года будет добавлено еще 18 таких объектов.