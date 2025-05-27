В Перми появилось более 130 «умных» остановок

В новых остановочных павильонах в столице Прикамья устанавливаются информационные табло с расписанием, USB-разъемы для зарядки устройств, освещение, видеонаблюдение и тревожные кнопки. Также в павильонах располагаются схемы маршрутов общественного транспорта и пешеходной доступности, чтобы облегчить пассажирам навигацию.
«Умными» павильонами недавно оборудовали остановки «Улица Островского» (по улице Луначарского в обе стороны), «Улица Максима Горького» (по улице Луначарского), «Универсам», «Улица Крупской» (в обоих направлениях), «Бульвар Гагарина» (в сторону центра).
Некоторые павильоны оснащают дополнительными ветрозащитными панелями, чтобы лучше защитить пассажиров от непогоды, отметили в городском дептрансе.
Сейчас в Перми установлено 139 современных остановок, 91 из них уже полностью функционирует, рассказал в своем тг-канале глава Перми Эдуард Соснин. Остальные остановки сейчас находятся в процессе подключения и настройки и будут запускаться по мере завершения работ. До конца года будет добавлено еще 18 таких объектов.