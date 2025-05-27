В Перми переименовали остановку «Дом моделей» на улице Островского

Напомним, сам «Дом моделей» давно закрылся. Ранее он располагался в здании на улице Попова, 9, а потом переехал на улицу Островского. Инициаторами предложения о смене названия остановки «Дом моделей» выступили родители и педагогический состав гимназии № 33.