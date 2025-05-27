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В Перми переименовали остановку «Дом моделей» на улице Островского

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Источник: Комсомольская правда

В Перми переименовали остановку общественного транспорта «Дом моделей», расположенную на улице Островского. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Теперь остановочный пункт, который находится по направлению из города, будет называться «Гимназия № 33». Остановку в обратном направлении переименуют в «Улицу Чернышевского».

Напомним, сам «Дом моделей» давно закрылся. Ранее он располагался в здании на улице Попова, 9, а потом переехал на улицу Островского. Инициаторами предложения о смене названия остановки «Дом моделей» выступили родители и педагогический состав гимназии № 33.