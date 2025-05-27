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Форвард тольяттинского «Акрона» Ж. Беншимол: команда среди лучших в стране

23-летний игрок «красно-черных» подчеркнул: в этом сезоне «молодым и звонким» есть чем гордиться.

23-летний игрок «красно-черных» подчеркнул: в этом сезоне «молодым и звонким» есть чем гордиться.

Жилсон Беншимол в составе волжан — с июля прошлого года. В 25 матчах отличился два раза. Также выдал пять голевых. Контракт с тольяттинцами рассчитан до июня 2028-го.

«Девятая строчка — это точно хорошая позиция для “Акрона”. Ему всего 7 лет, а он уже в числе лучших в стране. Определенно провели очень хороший сезон», — сказал нападающий из Кабо-Верде.

Уверен: «красно-черные» могли бы забраться повыше. Помешали ошибки и поражения во встречах, в которых нельзя было проигрывать.

«Но надо отдать должное соперникам: РПЛ — очень конкурентный чемпионат. Все команды играли до конца, показывали зубы. Думаю, нам есть чем гордиться», — объяснил легионер изданию «ВсеПроСпорт».

Ранее итоги сезона подвел другой футболист «молодых и звонких» Владимир Хубулов.

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