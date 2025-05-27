Россельхознадзор запретил ввозить продукцию одного из предприятий Беларуси. Подробности опубликованы на официальном сайте ведомства.
В сообщении сказано, что Россельхознадзор обратился в ветеринарную службу Беларуси с просьбой, которая связана с приостановкой сертификации продукции одного из белорусских предприятий в адрес получателей из России.
В ведомстве уточнили, что речь идет про продукцию белорусского филиала «Юнимит» ОАО «Смолевичи Бройлер». В письме Россельхознадзора говорится, что ввоз продукции запрещен на территорию России с 28 мая.
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