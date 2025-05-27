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В Краснодаре демонтировали незаконные уличные аттракционы

В столице Кубани решили проблему с незаконными уличными аттракционами.

Нарушения устранили на Адмиралтейском бульваре и улице Адмирала Серебрякова.

По данным пресс-службы городской администрации, демонтаж происходит по распоряжению мэра краевой столицы Евгения Наумова. Отмечается, что контрольные мероприятия по выявлению нелегальных игровых конструкций организовали специалисты управления торговли и бытового обслуживания населения, отдела торговли Прикубанского округа, администрации Калининского сельского округа и сотрудников управления МВД по Краснодару.

В посёлке Краснодарском были демонтированы и вывезены два незаконных аттракциона. Владельцам этих объектов выписаны административные протоколы и проведены разъяснительные беседы, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что проверка уличных аттракционов, установленных без официальных разрешений, 19 мая началась в Краснодаре. Соответствующее поручение дал глава города Евгений Наумов.