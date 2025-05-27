В Краснодаре демонтировали незаконные уличные аттракционы

По данным пресс-службы городской администрации, демонтаж происходит по распоряжению мэра краевой столицы Евгения Наумова. Отмечается, что контрольные мероприятия по выявлению нелегальных игровых конструкций организовали специалисты управления торговли и бытового обслуживания населения, отдела торговли Прикубанского округа, администрации Калининского сельского округа и сотрудников управления МВД по Краснодару.